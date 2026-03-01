الثاني خلال ساعات.. مسيّرة "مجهولة" تستهدف مقراً للحشد في سهل نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بأن طائرة مسيّرة استهدفت مقر مؤسسة "البصائر" الخيرية في ناحية برطلة ضمن سهل نينوى شرق مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف طال مبنى المؤسسة التي تتبع للواء 30 ضمن الحشد الشعبي، وألحق أضراراً مادية في البناية دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية باشرت بإجراءات التحقيق وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الحادث، وسط انتشار أمني في محيط الموقع المستهدف.

وصباح اليوم أعلن أفاد اللواء الـ30 في الحشد الشعبي عن سقوط طائرتين مسيرتين في منطقة سهل نينوى، بالتزامن مع موجة التصعيد العسكري المتبادل بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى.

وقال اللواء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن احدى الطائرتين سقطت في مجمع الأنصار، والثانية في قرية طوبزاوة، كما سقطت شظايا صاروخ على مشروع ماء بازوايا.

ودعا البيان، أهالي المنطقة الى "توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من أي جسم غريب أو بقايا طائرات أو شظايا، وفي حال مشاهدة أي جسم غريب يُرجى إبلاغ اللواء 30 فوراً".