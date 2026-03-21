الثاني خلال ساعات.. قصف جوي يستهدف مقرا للحشد الشعبي في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتعرض مقر اللواء 52 الفوج الرابع في الحشد الشعبي إلى قصف جوي للمرة الثانية خلال ساعات، وذلك في موقعه ضمن مطار حليوة (معسكر الشهداء) بقضاء طوز خورماتو شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القصف طال محيط المقر، دون ورود معلومات دقيقة حتى الآن عن حجم الخسائر أو الإصابات.

وأضاف، أن هذا الاستهداف يأتي بعد ساعات من ضربة جوية أولى طالت الموقع ذاته، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً حول موقع الحادث، ومنعت الاقتراب منه، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القصف والجهة التي تقف وراءه.