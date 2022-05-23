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الثاني خلال ساعات.. داعش يهاجم نقطة للجيش شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T12:48:05+0000
الثاني خلال ساعات.. داعش يهاجم نقطة للجيش شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بإصابة جندي جراء تعرض لعناصر تنظيم داعش في اطراف قضاء طوزخرماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر داعش استغلوا العاصفة الترابية وانعدام الرؤيا وهاجمموا نقطة للجيش العراقي في اطراف قرية (بسطاملي) شمال غربي طوزخرماتو، ما اسفر عن إصابة جندي بجروح".

وأضاف ان "قوات الجيش ردت على المهاجمين واشتبكت معهم واجبرتهم على الفرار الى مناطق بعيدة".

وقت وقت سابق اليوم، ابلغ مدير ناحية تلول الباج في صلاح الدين، حاتم الشمري، وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر داعش استغلوا العاصفة الترابية وانعدام الرؤيا وهاجموا نقطة حماية في مدخل قرية (الدرعات) جنوبي ناحية تلول الباج، ما اسفر عن إصابة عنصر من الحشد العشائري من حماية القرية".

وأشار الى ان "قوات الحشد ردت على الهجوم واجبرت المهاجمين على الفرار".

 

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