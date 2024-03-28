الثاني خلال ساعات.. انفجار مخلف حربي على حدود ديالى - ايران

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، إصابة راعي اغنام بانفجار لغم على الحدود الايرانية شرق المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد رعاة الاغنام كان في أرض زراعية وانفجر عليه لغما من مخلفات الحرب العراقية - الايرانية في قضاء مندلي شرقي ديالى".

وأضاف أن "الحادث أدى لإصابة الراعي بجروح نقل على اثرها الى مستشفى"، لافتا الى ان "الحادث هو الثاني من نوعه خلال ساعات بعد انفجار مخلف حربي جرفته السيول الى قرية حدودية بين ديالى وواسط وأصيب على إثرها طفلين بجروح".