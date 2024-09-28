الثاني خلال ساعات.. الفصائل العراقية تهاجم إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت فصائل مسلحة عراقية، مساء السبت، استهداف إسرائيل بواسطة الطيران المسير، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات.

وذكر بيان صادر عن "المقاومة الاسلامية في العراق" اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مجاهديه هاجموا بواسطة الطيران المسير، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" في إسرائيل.

وأكد البيان، استمرار العمليات في دكّ المواقع الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة "نُصرةً لفلسطين ولبنان".

وأعلنت فصائل مسلحة عراقية، بوقت سابق من اليوم، قصف هدف حيوي بمدينة تل أبيب في إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر.