الثاني خلال ساعات.. استهداف جديد للمراكز الانتخابية في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بأن انفجار حصل قرب مركز انتخابي في قضاء الكوفة مركز المحافظة، في ثاني استهداف للمراكز الانتخابية خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين ألقوا قنبلة يدوية صوتية في أحد الأنهر القريبة من المراكز الانتخابية في الكوفة بمحافظة النجف، دون تسجيل أي ضرر مادي أو بشري".

وأشار المصدر إلى أن "هذا الاستهداف الثاني من نوعه الذي يقع بالقرب المراكز الانتخابية اليوم".

وفق وقت سابق اليوم، أفاد مسؤول ومصادر أمنية، باستهداف أربعة مراكز انتخابية في محافظة النجف.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة النجف ياسر عمار، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استهداف سياج مركزين انتخابيين بعبوتين ناسفتين محليتي الصنع في قضاء الكوفة، ولا توجد أي إصابات أو أضرار مادية".

كما أفاد المصدر بـ"قيام اشخاص مجهولين باستهداف مقر مفوضية الانتخابات الواقع في حي الأمير بواسطه صاروخ قاذفة".

وأشار المصدر إلى "عدم وجود أضرار".

وفي السياق، قال مصدر آخر، للوكالة إن "أشخاصاً مجهولي الهوية قاموا برمي قنبلة يدوية صوتية على مركز انتخابي في مدرسة (ميسان الابتدائية) الواقعة في قضاء الكوفة ولا توجد أي أضرار مادية أو بشرية".