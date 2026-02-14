الثانية في غضون ساعات.. ذي قار تسجّل حالة انتحار لشاب

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل حالة انتحار لشاب قتل نفسه شنقاً في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله في منطقة الزعيلات وسط مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى "نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وأوضح المصدر أن حالة الانتحار هذه، هي الثانية خلال هذا اليوم وفي أقل من 10 ساعات".

وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً أقدم على إنهاء حياته داخل منزله في منطقة آل بو عظم جنوبي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة جاءت نتيجة معاناة الشاب من حالة نفسية"، مؤكداً "فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل دقيق".