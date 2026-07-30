الثانية خلال أشهر.. سرقة كيلو ذهب من محل صياغة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء الخميس، بسرقة كيلوغرام من الذهب تُقدر قيمته بنحو 130 ألف دولار أميركي من أحد محال الصياغة في مركز قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وكشف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عملية السرقة تمت بعدما كسر مجهولون واجهة المحل، لافتاً إلى أن المتهمين فروا إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصدر، فقد باشرت القوات الأمنية بإجراء التحقيقات وجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتعقب الجناة والكشف عن ملابسات الحادث.

وأشار إلى أن هذه الحادثة تُعد الثانية من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، إذ شهد القضاء خلال شهر شباط/ فبراير الماضي سرقة محل آخر للصياغة بالطريقة ذاتها، وتم خلالها الاستيلاء على كيلوغرام من الذهب، فيما لم تُعلن الجهات المختصة حتى الآن نتائج التحقيقات الخاصة بالقضية الأولى.

وأثارت تكرار حوادث سرقة محال الصياغة في قضاء داقوق مخاوف أصحاب المحال التجارية، الذين دعوا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة لحماية الأسواق والممتلكات الخاصة.