الثانية خلال ساعة.. إسقاط مسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإسقاط ثاني طائرة مسيرة خلال ساعة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار العاصمة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الدفاعات الجوية في قاعدة فكتوريا تتمكن من إبعاد مسيرة ثانية حاولت التقرب من القاعدة وتتمكن من إسقاطها".

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، بإسقاط طائرة مسيّرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد والمنطقة توتراً أمنياً متصاعداً وتكراراً لمحاولات استهداف مواقع عسكرية بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تطورات الحرب الإقليمية التي تفجرت السبت عقب عملية عسكرية أميركية إسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من ردود إيرانية وانخراط فصائل عراقية في التصعيد.

وبلغت حدة التصعيد مستوى غير مسبوق بعد إعلان رسمي بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الداخل العراقي.

وكانت فصائل عراقية قد تبنت في بيانات عشرات الهجمات قالت إنها نفذتها ضد قواعد أميركية داخل العراق والمنطقة.