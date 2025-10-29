الثانية خلال ساعات.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أقدم رجل، يوم الأربعاء، على محاولة إنهاء حياته بإشعال النار في جسده مستخدماً مادة النفط الأبيض داخل منزله في منطقة الزعفرانية ببغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عن إصابة الرجل بحروق بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق لمعرفة دوافع الحادث وملابساته".

وجاءت هذه المحاولة بعد ساعات قليلة، من إقدام امرأة على الانتحار، عن طريق حرق نفسها داخل كراج منزلها مستخدمة مادة البنزين ضمن منطقة الوزيرية شمالي بغداد، وفقاً لما ذكره مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.