الثانية خلال ساعات.. انتحار فتاة شنقاً شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإنتحار فتاة شنقاً، شمالي بغداد، في ثاني تسجل خلال ساعات في العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فتاة من مواليد عام 2009 أقدمت على شنق نفسها داخل منزلها في منطقة الحسينية، شمالي العاصمة بغداد، لأسباب مجهولة"، مبيناً أن "المنزل كان خالٍ من ذويها الذين تفاجأوا لدى عودتهم بالحادث".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث".

وهذه هي حالة الانتحار الثانية التي تسجلها العاصمة بغداد خلال بضع ساعات فقط، بعد إقدام شاب من مواليد 2002 على شنق نفسه بسلك كهربائي داخل منزله في منطقة حي النصر، شرقي بغداد.