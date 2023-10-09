الثانية خلال العام الجاري.. محاولة اغتيال "فاشلة" لشيخ عام عشيرة آل ازيرج في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الاثنين، بتعرض شيخ عام عشيرة ال زيرج في المحافظة لمحاولة اغتيال فاشلة، هي الثانية هذا العام.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على الشيخ رعد الشواي شيخ عام عشيرة آل ازيرج في ميسان، على طريق (عمارة_ميمونة)، لكن محاولة الاغتيال باءت بالفشل".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية الهوية"، مشيرا إلى أن "محاولة اغتيال الشواي تعتبر الثانية هذا العام، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال سابقة على يد نجل المقتول (جعفر الياسري)، بحسب القوات الامنية".

وكانت مصادر امنية افادت، في 9 حزيران 2023، بأن "نجل (جعفر الياسري) الذي قتل بعملية امنية، فتح نيران سلاحه على مجموعة أشخاص في حي القاهرة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة بينهم نجل شيخ عشيرة آل أزيرج في العمارة".

ولاحقاً أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، هوية ضحايا محاولة الاغتيال، مبيناً أن "القتيل هو الشيخ قيس جاسم الازيرجاوي، والمصابين الشيخ العام لآل ازيرج رعد الشواي، ونجله الشيخ محمد رعد الشواي، والشيخ نوار محمد جثير الازيرجاوي".

وكان مصدر أمني ابلغ وكالة شفق نيوز، في اليوم ذاته، بأن "قوة عسكرية كبيرة تابعة لقيادة عمليات ميسان، اشتبكت بعملية نوعية مع المطلوب للقضاء (سيد جعفر) ومجموعته، في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الميمونة مما أدى إلى مقتله مع اثنين من أفراد مجموعته، وإصابة أحد الجنود بجروح بليغة".