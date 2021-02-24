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الثالث من نوعه خلال يوم.. انفجار يستهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-24T17:54:51+0000
الثالث من نوعه خلال يوم.. انفجار يستهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن انفجاراً استهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية ببغداد هو الثالث خلال يوم واحد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة صوتية استهدفت، مساء اليوم، محلاً لبيع المشروبات الكحولية على طريق بسماية، جنوب شرقي بغداد، مبيناً أن الانفجار أسفر عن أضرار مادية دون أي اصابات.

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

ويعد هذا التفجير الثالث من نوعه الذي يستهدف مكانا مماثلا في بغداد إذ تعرض متجر آخر فجر اليوم في منطقة "الكم" شمالي العاصمة لاستهداف بعبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل متعاقب مخلفة اضرارا مادية، كما انفجرت عبوة صوتية على محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكرادة، وسط بغداد أيضاً مخلفة أضرار جسيمة دون إصابات.

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