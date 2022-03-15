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الثالث من نوعه خلال النهار.. استهداف رتل للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-03-15T14:52:55+0000
الثالث من نوعه خلال النهار.. استهداف رتل للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفجير شمال بغداد هو الثالث من نوعه خلال ساعات قليلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي لدى مروره ضمن حدود محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

هذا ولم يخلف التفجير أية إصابات تذكر في صفوف أفراد الرتل.

وتعرض رتل للتحالف الدولي إلى هجوم مماثل صباح اليوم بالقرب من منفذ جريشان في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

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