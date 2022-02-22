الثالث من نوعه .. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بالعراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن انفجاراً استهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في محافظة بابل، هو الثالث من نوعه خلال ساعات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة استهدفت، ظهر اليوم، رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل، دون اصابات تذكر.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بتضرر عجلة تابعة للتحالف الدولي نتيجة استهدافها قرب الناصرية جنوبي العراق، في وقت انفجرت عبوة أخرى مستهدفة رتلاً آخراً للتحالف في الانبار غربي البلاد.

كما اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء، احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى جنوبي العراق.