الثالث خلال يوم.. نشوب حريق قرب سوق البصرة القديمة

شفق نيوز/ نشب حريق جديد في البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، هو الثالث من نوعه خلال يوم واحد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً التهم محلاً لبيع المواد الإنشائية قرب سوق البصرة القديمة"، مبيناً أن "الخسائر مادية فقط".

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات من نشوب حريق في محال تجارية في شارع الجزائر بالبصرة".

كما جاء بعد يوم من حريق نشب في الطوابق العليا من "شنشل مول" في البصرة.

وتُرجع مديرية الدفاع المدني تزايد حوادث الحرائق في العراق إلى البناء بألواح "الساندوتش بانل" (Sandwich panel) سريع الاشتعال، ونقص التزام شروط السلامة وقواعدها في البنايات.