الثالث خلال يومين.. اندلاع نزاع عشائري في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع نزاع عشائري جنوبي المحافظة في حادث هو الثالث على التوالي خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن النزاع وقع في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة، بين عشيرتي "المساعدة" و"آل ذرب" بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وما زالت أسبابه مجهولة.

وبين أن قوة أمنية توجهت لمكان النزاع للسيطرة على الوضع هناك.

ويوم أمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بوقوع نزاع عشائري جديد شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا وقع بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتي (الدبات والتومان) واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، مبينا أن سبب النزاع" يعود إلى حادث تفجير احد المحال التجارية وسط القضاء قبل فترة من الان، والنزاع يجري بصورة متقطعة بين الطرفين ".

ويوم أمس الاول الاثنين، أفاد مصدر محلي في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، بمقتل واصابة 7 أشخاص بنزاع عشائري "طاحن" في القضاء الواقع جنوبي محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعا عشائريا وقع بناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين عشيرتي (ال زبيد) و(ال شدود) استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر المحلي، أن "النزاع خلف حتى الآن قتيلين و5 جرحى أحدهم بحالة خطرة من طرفي النزاع "، مؤكدا أن" قوة أمنية نقلت الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما الجرحى إلى مستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج اللازم ".