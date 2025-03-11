خلال أيام.. الأمن العراقي يعتقل أربعة سوريين "يدعمون التطرف" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال مواطنين سوريين اثنين في العاصمة بغداد، لدعمهما تنظيمات متطرفة في سوريا، ليكون العدد اربعة سوريين تم اعتقالهم خلال ايام.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية ألقت القبض على المدعو (ف.ع) سوري الجنسية، ضمن منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن "سبب اعتقال المواطن السوري، هو قيامه ببث منشورات داعمة للتنظيمات المتطرفة في سوريا".

وفي منطقة الشعب، شمالي بغداد، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن بمتابعة دقيقة من قبل القوات الأمنية أفضت، اليوم الثلاثاء، بالقبض على شخص يدعى (ع.ع) سوري الجنسية، بسبب قيامه بنشر منشورات تروج و تمجد التنظيمات "الارهابية" ومنها "جبهة النصرة" في سوريا.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية شرعت منذ أيام، برصد جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للإرهاب، وتمكنت من اعتقال سوريين روجوا للإرهاب، فيما أشارت مصادر أمنية إلى توجيهات صدرت قبل ثلاثة أيام بضرورة تدقيق ملفات جميع السوريين وخاصة المخالفين للإقامة.

وكان مصدر أمني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم الأحد الماضي، بالقبض على شاب سوري الجنسية ضمن منطقة "أم الكبر والغزلان" شرقي العاصمة بغداد، بعد تلقي معلومات حول نشاطاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يقوم بالترويج للإرهاب، عبر أحتفاظه بصورة "أبو وطن" صاحب مقولة "جاينك على كربلاء" على هاتفه النقال، وقام برفعها على إحدى المنصات في محافظة كربلاء.