الثالث خلال ساعات.. 5 مصابين بقصف جوي استهدف الحشد الشعبي غربي العراق

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة خمسة من منتسبي الحشد الشعبي بقصف جوي استهدف مقراً لهم، في ثالث حالة خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قصفاً جوياً استهدف أحد مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، أقصى غربي العراق، أسفر عن إصابة خمسة منتسبين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد قصف جوي استهدف مقر اللواء 18 في الحشد الشعبي بمدينة القائم غربي محافظة الأنبار، في الساعة الواحدة ليلاً اليوم، بالإضافة إلى عدد من المواقع القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

ولاحقاً شنت مقاتلات حربية لم تُعرف هويتها، فجر اليوم الثلاثاء، ضربات جوية استهدفت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق، وذلك بالتزامن مع هجوم مماثل طال موقعاً لهذه القوات في محافظة كركوك.

وقال مصدر مسؤول عسكري لوكالة شفق نيوز، إن ثلاث ضربات جوية استهدفت اللواء الـ18 التابع لفصيل "سرايا طليعة الخراساني" في منطقة "عكاشات" بالأنبار.

وأضاف أن هناك إصابات بين صفوف مقاتلي الحشد المنتشرين في تلك المنطقة، دون الإشارة إلى أعدادهم.