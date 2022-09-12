الثالثة خلال يومين.. انتحار رجل شنقا شمالي بغداد 

شفق نيوز / افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار رجل ستيني بشنق نفسه، شمالي بغداد، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال يومين.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "رجلا ستينياً انتحر عبر شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله ضمن منطقة الحرية، شمالي بغداد"، مبينا أن "هذه الحالة هي الثالثة خلال يومين في المنطقة نفسها".

وأضاف المصدر؛ أن "مختلة عقلياً رمت بنفسها من أعلى مجسر الوقف السني بدافع الانتحار وتم إنقاذها من قبل القوات الأمنية"، مبينا انها "اصيبت بكسر في ساقيها وتم نقلها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".