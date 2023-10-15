الثالثة خلال ساعات.. اعتقال ضابط رفيع في بغداد بالجرم المشهود

شفق نيوز / اعتقلت قوات الأمن العراقية، مساء الأحد، ضابطاً برتبة عقيد، في موقع مرور التاجيات شمالي العاصمة بغداد، بالجرم المشهود.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تلقي القبض على ضابط برتبة عقيد منسوب إلى موقع مرور التاجيات وبالجرم المشهود بأخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل إكمال عملية فحص المركبات".

وأضاف المصدر، أن "الضابط جرى اعتقاله بعد أن ضبط بحوزته مبلغ مالي لم يعرف قدره، وتم إيداعه التوقيف كإجراء أصولي".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت القوات الأمنية، ضابطا برتبة رائد في شرطة محافظة البصرة، أثناء قيامه بأخذ الرشوة، مقابل تمشية معاملات وقضايا المواطنين.

وقبل ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية العراقية، منسوب إلى شرطة محافظة صلاح الدين، بتهمة ابتزاز امرأة، ومطالبتها بممارسة الجنس معه، كما هددها بنشر صورها.