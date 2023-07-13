التعرف على جثمان قائد عسكري كبير بين ضحايا سبايكر

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الخميس، بالتعرف على جثمان معاون قائد شرطة صلاح الدين بين أسماء 27 ضحية من مجزرة سبايكر، وأعلنت عنها وزارة الصحة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، التعرف على 27 اسما ضمن وجبة جديدة من ضحايا مجزرة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي عام 2014.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطب العدلي في بغداد اكمل اجراءات الكشف عن هوية 27 شخصا من ضحايا قاعدة سبايكر بينهم معاون قائد عمليات صلاح الدين العميد الركن عصام متعب احمد العزاوي.

وأعدم تنظيم "داعش" الارهابي رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صورا ومقاطع مرئية أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.