التصعيد الإسرائيلي – الإيراني يؤجل عودة وجبة جديدة من نازحي الهول العراقيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في محافظة نينوى ،اليوم الأحد، بتأجيل عودة وجبة جديدة من نازحي مخيم الهول في سوريا إلى العراق والتي كان من المقرر عودتها هذا الأسبوع، وذلك على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة جراء التصعيد الإيراني – الإسرائيلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "وجبة جديدة من نازحي مخيم الهول تضم أكثر من 150 عائلة كان من المقرر عودتهم إلى مخيم الجدعة في مدينة الموصل هذا الأسبوع".

وأضاف: أن "السلطات الأمنية العليا العراقية قررت تأجيل عودة وجبة النازحين إلى إشعار آخر"، مبينا أن "سبب ذلك يرجع إلى خلفية التطورات التي تشهدها المنطقة والتصعيد الدائر بين إيران ومحورها وإسرائيل".

والأسبوع الماضي، كشف مصدر حكومي للوكالة أن وجبة من نازحي مخيم الهول ستعود إلى نينوى وتحديدا إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، مبينا أن الوجبة تضم ما بين 150 – 180 عائلة عراقية.