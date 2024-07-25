التدرن ينهي حياة نزيل بسجن البصرة والشرطة تعتقل محكوماً في واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بوفاة نزيل في سجن البصرة المركزي، فيما أعلنت الشرطة القضائية إلقاء القبض على متهم محكوم غيابياً بالسجن مدى الحياة في محافظة واسط.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "نزيلاً كان مصاباً بالتدرن الرئوي لقي حتفه في سجن البصرة المركزي".

من جانبها، ذكرت الشرطة القضائية، في بيان ورد للوكالة، أن "جهوداً أمنية حثيثة وبكمين محكم وبمتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة واسط تمكنت مفارز قسم الشرطة القضائية من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن مدى الحياة".