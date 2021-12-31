"التدرن" و "وعكة صحية" يجهزان على نزيلين قبل اعدامهما في سجن الحوت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوفاة نزيلين داخل سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلين أحدهما يبلغ من العمر 43 عاما من اهالي محافظة ميسان، والآخر من الرمادي يبلغ من العمر 57 ومحكومين بالاعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 4 إرهاب، توفيا داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، ان " سبب الوفاة يعود لاصابة النزيل الميساني بمرض التدرن، فيما اصيب السجين الذي من اهالي الانبار بوعكة صحية لم يفلح معها نقله إلى المشفى لغرض تلقي العلاج".