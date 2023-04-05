"التدرن الحاد" ينهي حياة بابلي في الحوت وتفكيك عبوة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بان نزيلا توفي داخل سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا من اهالي محافظة بابل يبلغ من العمر 36 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت سابقا) نتيجة اصابته بمرض التدرن الحاد".

وأضاف المصدر، أن " النزيل محكوم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

على الصعيد الأمني، تمكنت قوة امنية من تفكيك عبوة محلية الصنع منزوعة المسمار تم وضعها في قطعة أرض سكنية خلف أحد المراكز التجارية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وأكد المصدر، أن رفعها واتلافها تم دون اي خسائر بشرية او أضرار مادية.