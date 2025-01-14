التحقيقات مستمرة لكشف الأسباب.. مسلحون مجهولون يقتلون مدنياً في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بمقتل سائق حافلة في حي التأميم شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر، لشفق نيوز، إن "مدنياً يعمل سائق سيارة نوع (كوستر)، قتل جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلان دراجة نارية، أثناء ذهابه إلى عمله صباح اليوم".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث يحمل طابعاً جنائياً، حيث فتحت الشرطة تحقيقاً عاجلاً في الواقعة"، مبيناً أن "فرق التحقيق تسعى للاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة للوصول إلى مرتكبي الجريمة".

سبق أن مصدراً أمنياً، قد بلغ شفق نيوز، يوم السبت الماضي، بأن رجلاً وامرأة قتلا بإطلاق نار في منطقة رجم حديد غربي الموصل، فيما أكد مصدر آخر أن شرطة نينوى تمكنت اليوم، من الكشف عن ملابسات الجريمة واعتقال منفذها.