التحرير.. إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بإطلاق قوات الأمن الرصاص الحي يوم الثلاثاء لتفريق آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم من المحتجين والناشطين في احتجاجات باسم "من قتلني؟".

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير".

وأشار الشهود إلى أن أحد المتظاهرين أصيب بجروح بليغة جراء إصابته بالرصاص الحي.

وقبل ذلك، وقعت مناوشات وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء؛ حيث مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

كما أضرم محتجون النار في "كرفانات" قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير.