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التحرك ممنوع للقوات الأمنية والحشد الشعبي في البصرة بأمر من الماجدي

Category: أمـن

Date: 2021-05-16T17:22:21+0000
التحرك ممنوع للقوات الأمنية والحشد الشعبي في البصرة بأمر من الماجدي

شفق نيوز / أصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، يوم الأحد، أمرا بشأن تحرك القوات الأمنية والحشد الشعبي في المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قائد عمليات البصرة أصدر أمرا بمنع دخول وخروج أي قوة أمنية من المحافظة وإليها، بما فيها الحشد الشعبي، إلا بموافقته حصرا".

وتسلم الماجدي، مهام قيادة عمليات البصرة رسمياً يوم الخميس (14 آيار 2021)، بدلا عن اللواء الركن أكرم صدام.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أقال صدام من منصبه، على خلفية شن فصائل مسلحة هجوماً على قوة أمنية قادمة من بغداد خلال عملية اعتقال قادة في فصائل مسلحة مطلوبين للقضاء.

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