التحرش بـ"فتاة" يشغل نزاعا عشائرياً "عنيفاً" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري في ناحية المشرح شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " نزاعا عشائريا وقع بناحية المشرح شرقي ميسان بين عشيرتي السواعد والزبيد واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، لافتا إلى أن " القوات الأمنية وقفت موقف المتفرج على النزاع بسبب عدم قدرتها على التدخل".

وبين المصدر، أن " سبب النزاع هو تحرش احد الاشخاص من عشيرة السواعد بفتاة تابعة لعشيرة الزبيد"، مضيفا أن" الأنباء الاولية عن الحادث تشير إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.