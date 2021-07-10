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التحالف يكشف تشكيل ألوية مشتركة بين الجيش والبيشمركة

Category: أمـن

Date: 2021-07-10T14:49:59+0000
التحالف يكشف تشكيل ألوية مشتركة بين الجيش والبيشمركة

شفق نيوز/ كشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، يوم السبت، عن أنه يعمل على مساعدة تشكيل ألوية مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة للانتشار في المناطق المتنازع عليها.

وقال قائد مركز التنسيق المشترك في التحالف الدولي الكولونيل، ديف وليامز، في تصريحات نشره موقع تلفزيون "الحدث" المملوك للسعودية، إن "التحالف يعمل على المساعدة في إنشاء ألوية قوة مشتركة تتألف من الجيش العراقي وقوات البيشمركة لسد الثغرات الأمنية".

وبين أن الخطة الجديدة ستتمثل في نقل الوحدات المشتركة إلى المناطق المتنازع عليها بـ"هدف ملاحقة فلول داعش".

كما أفاد وليامز بأن تنظيم "داعش" أعاد تنظيم صفوفه في محافظة ديالى ومناطق في شرق سوريا، محملاً الفصائل المرتبطة بإيران بتشتيت جهود التحالف في محاربة التنظيم.

وأضاف أن "الميليشيات الخارجة على القانون تضايق السكان السُنة وتدفعهم إلى الانخراط في صفوف تنظيم داعش".

وتابع أن "هجمات تلك الميليشيات المستمرة ضد القوات الأميركية أدت إلى تشتيت الأخيرة عن مهمتها الأساسية في العراق المتمثلة بمحاربة داعش".

ولفت وليامز إلى أن "تهديدات الميليشيات وهجماتها، التي تحاول دفع القوات الأميركية إلى الانسحاب من العراق، لا تجدي نفعاً"، في إشارة منه إلى الهجمات المتكررة التي تطال قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين.

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