الأنبار.. التحالف يستهدف موقعاً لقيادة داعش ويفتك بكل من فيه

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، باستهداف موقع لقيادة وسيطرة داعش وقتل كل من فيه بضربتين جويتين للتحالف الدولي في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات من قبل قيادة العمليات المشتركة التي وجهت طيران التحالف الدولي بشن ضربتين جويتين استخدمت فيهما طائرات F_16 دك خلالهما مركز قيادة وسيطرة لعناصر داعش الإرهابية شمالي الثرثار بمحافظة الأنبار في الطريق الرابط بين الثرثار وصلاح الدين".

وأضافت أن "الضربتين الجويتين أسفرتا عن قتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت متواجدة في المكان"، مبينة أن الموقع كان "يستخدم للتخطيط وعقد الاجتماعات وتوزيع الإرهابيين للقيام بعمليات إجرامية".