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التحالف الدولي يوضح طبيعة موقع استهدفته طائرات مفخخة ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-11T15:36:59+0000
التحالف الدولي يوضح طبيعة موقع استهدفته طائرات مفخخة ببغداد

شفق نيوز/ أصدر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، توضيحاً بخصوص موقع استهدفته طائرات مسيرة مفخخة في بغداد.

وقال التحالف، في التوضيح الذي ارسلته لوكالة شفق نيوز، إنه "لايوجد لدى قوات التحالف معسكر اسمه فيكتوريا".

وأضاف، "يوجد معسكر فيكتوري (النصر) قبل ٢٠١١ وقد سلم الى الحكومة العراقية، وهو نفسه الآن الذي تتواجد فيه الجامعة الأمريكية".

وأردف التحالف، بأن "المكان الذي تم قصفه مؤخرا هو مركز بغداد للدعم الدبلوماسي (baghdad deplomatic support center) BDSC، التابع إلى هيئات دوبلوماسيه للدعم اللوجستي".

ومساء الأربعاء، استهدفت ثلاث طائرات مسيرة مفخخة القاعدة العسكرية في مطار بغداد الدولي، دون وقوع إصابات أو أضرار.

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