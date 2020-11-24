التحالف الدولي يوضح طبيعة الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى العراق ويعلن "التزاماً" بدعم "قسد"

شفق نيوز/ قال التحالف الدولي، يوم الثلاثاء، إن تحرك جزء من القوات الأمريكية من سوريا باتجاه العراق مؤخراً يأتي في إطار التحركات الاعتيادية.

وذكرت مصادر صحفية دولية أن الجيش الأمريكي نقل عربات عسكرية مع ما يقارب 50 جندياً من قاعدته بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة عبر معبر الوليد، إلى داخل الأراضي العراقية.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير إعلامية تناولت نية الإدارة الأمريكية الحالية سحب جنودها المتواجدين في شرقي سوريا، خصوصاً بعد التغيرات التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشملت وزير الدفاع "مارك أسبر" وتعين "كريستوفر ميلر" بدلاً عنه، والذي قام هو الأخر بإجراء تغييرات في القادة العسكريين ومنها تعين الكولونيل "دوغلاس ماكريغور" المعروف بدعواته المتكررة للانسحاب من سوريا، بمنصب المستشار الأول للبنتاغون.

وعقد نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الجنرال كيفن كوبسي، والمتحدث الرسمي للتحالف الدولي العقيد واين ماروتو والناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية كينو كبريل مؤتمراً صحفياً في قاعدة عسكرية امريكية بريف رميلان شمال شرق سوريا، وحضرته وكالة شفق نيوز.

وقال الجنرال كوبسي خلال المؤتمر "التحالف ملتزم بدعم قسد كون مهمة محاربة داعش لم تنتهِ بعد".

وأكد على بقاء القوات الأمريكية في سوريا وان تحرك جزء من القوات الامريكية باتجاه العراق في الأيام الماضية يأتي في إطار التحركات الاعتيادية لقوات التحالف، نافيا أن يكون هناك أي انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف، "تم إنجاز مهمتنا في العراق وسوريا بتدريب ١٢٠ ألفًا من القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة. ونحن الآن في مرحلة جديدة، التحالف ملتزم فيها بتقديم الدعم لهذه القوات، ولم تنتهِ المهمة، ونحن ملتزمون حتى القضاء على داعش وعلى شبكاته المالية، لقد استطعنا تحرير ٨ ملايين شخص في العراق وسوريا بفضل التنسيق مع قوات التحالف وقسد والبيشمركة والقوات العراقية".

من جانبه قال الناطق باسم قوات التحالف الدولي واين ماروتو "أنجزنا المهام الموكلة إلينا في القضاء على داعش وزواله، وبجهود من قوات سوريا الديمقراطية والقوات العراقية وقوات البيشمركة، مهمتنا الأساسية هزيمة داعش في سوريا والعراق".

واكد كينو كبرئيل الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية استمرار العمل المشترك بين قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، ومواصلة الجهود المشتركة من أجل "هزيمة داعش لضمان زواله من جميع النواحي، ليس فقط من الناحية العسكرية بل من الناحية الفكرية أيضًا، وللقضاء على جميع مصادر تمويله المالية".

وتابع "هناك جهود مشتركة سيتم تنفيذها في مجال المخيمات ومراكز اعتقال عناصر داعش، بالإضافة الى دعم البنية التحتية لفتح المجال أمام الأهالي للعودة إلى منازلهم، وضمان هزيمة داعش الفكرية وقطع جميع طرق التي يستخدمونها لدعم عملياته".

نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي الجنرال كيفين كوبسي قال ايضا انهم ينسقون مع القوات الروسية لمنع وقوع صدام في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأضاف أن قواته مستمرة بتقديم الدعم فيما يخص مراكز اعتقال عناصر تنظيم داعش.

وأشار إلى أنه يجب على الدولة التركية أن تدعم المسار السياسي لإيجاد الحلول، والابتعاد عن التصعيد في شمال شرقي سوريا.