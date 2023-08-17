التحالف الدولي ينفذ تمارين جوية وبرية في العراق لاختبار "العدّة والعدد"

شفق نيوز / يعتزم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، تنفيذ تمارين جوية وبرية في مناطق محيطة بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ومدينة الموصل شمال بغداد.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "تمارين تعبوية جوية وبرية، ستنفذها قوات التحالف الدولي، في محيط أربيل ومدينة القيارة جنوب الموصل، لضمان فعالية العدة والعدد".

وكان التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، قد أعلن بوقت سابق من يوم الخميس، عن استبدال إحدى فرقه العسكرية بقوة أخرى في العراق، ضمن إجراءات إعادة الانتشار ومداورة القوات.