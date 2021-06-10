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التحالف الدولي يمنح البيشمركة أسلحة وعتاد بـ3 ملايين دولار

Category: أمـن

Date: 2021-06-10T12:46:53+0000
التحالف الدولي يمنح البيشمركة أسلحة وعتاد بـ3 ملايين دولار

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي لمحاربة الارهاب، يوم الخميس، عن تسليم القوات الأمنية العراقية أسلحة واعتدة بقيمة تتجاوز ثلاثة ملايين دولار.

وقال التحالف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، سلمت قوات البيشمركة أسلحة وعتاد ثلاثة ملايين و322 ألفاً و145 دولار".

وبين أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش، الذي تم تنفيذه منذ عام 2014، ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأميركية المخصصة لعملية العزم الصلب".

وأشار التحالف إلى أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

يذكر أنه، وقبل نحو شهر، سلم التحالف الدولي قوات الأمن العراقية أسلحة وذخيرة بقيمة 3 ملايين دولار، لنفس الغرض.

ويمنح التحالف الدولي، العراق بصورة دورية، معدات وأسلحة بغض تدريب وتجهيز القوات العراقية، ورفع استعداداتها لمكافحة الإرهاب.

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