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التحالف الدولي يكشف حقيقة "خطة ضرب المقاومة"

Category: أمـن

Date: 2021-01-18T17:02:21+0000
التحالف الدولي يكشف حقيقة "خطة ضرب المقاومة"

شفق نيوز/ نفى التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة، يوم الاثنين، انباء تداولتها قناة "الميادين" المقربة من الرئيس السوري بشار الاسد افادت بنقل عناصر من داعش الى داخل العراق لضرب "محور المقاومة"، واصفا اياها بـ" الاكاذيب".

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قناة الميادين التابعة لسوريا بشار الأسد تداولت تسجيلاً مصوراً لأكاذيب مفادها أن الجيش الأمريكي دأب منذ الأيام العشرة الماضية على نقل إرهابيي داعش من سوريا إلى العراق لتعطيل عمل ما يسمى بمحور المقاومة من إيران إلى لبنان".

وأضاف أن "مناطق المسؤولية التي يذكرونها هنا هي دير الزور، البوكمال، الحسكة، حيث يُزعم أن القوات الأمريكية تنقل إرهابيي داعش من قسد إلى قواعدها في العراق لمهاجمة الجيوش العراقية والسورية، على وجه التحديد الجيش السوري في شمال شرق سوريا بواسطة المساعدة  من قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية".

وكانت "الميادين" قد بثت تقريراً مصوراً يفيد بأن طائرات امريكية تقلع من قواعد عسكرية في العراق دون توقف منذ عشرة ايام لتنظيم عملية نقل معتقلي "داعش" في سجون قسد بمدينة الحسكة الى قواعدها داخل العراق، وذلك نقلاً عن مصادر أمنية تخص القناة.

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