التحالف الدولي يقيم نظاماً دفاعياً لحماية مطار اربيل من المسيرات

شفق نيوز/ كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن عزمه اقامة نظام دفاعي لحماية مطار أربيل، متعهداً بإسقاط أي طائرة مسيّرة تحلّق فوق المبنى.

وقال قائد التحالف الدولي بمطار أربيل في إقليم كوردستان سكوت ديسورمو، إنه سيتم في نهاية شهر تشرين الاول/ سبتمبر الجاري، نصبُ نظام دفاعي لحماية قاعدة التحالف في المطار، وأنه سيتبع ذلك انسحاب القوات الخاصة الأميركية.

وأكد ديسورمو، في تصريح اوردته قناة العربية، أن التحالف سيسقط أي طائرة مسيّرة تحلّق فوق المطار سواء كانت مهاجمة أم غير مهاجمة.

وما تزال تداعيات الهجوم الذي استهدف مطار أربيل، السبت الماضي، مستمرة، فبعدما دانت القنصلية الأميركية بشدة ما حدث، معتبرة إياه تهديداً لسيادة واستقرار العراق، أكد متحدث باسم التحالف الدولي أن الحادث لم يوقع أي إصابات أو أضرار.

كما اعتبر المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش واين ماروتو، في بيان نُشر على تويتر، أن مثل هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين والقوات المرابطة وقوات التحالف للخطر.

يشار إلى أن مطار أربيل الدولي كان استهدف أيضاً في يوليو/ تموز الماضي، بطائرة بلا طيار من دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية.

كذلك، استهدفت ثلاث طائرات مسيرة مطار بغداد، حيث ينتشر جنود أميركيون، قبل أسابيع من هذا الهجوم.