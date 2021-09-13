التحالف الدولي يقصف أنفاق داعش في ناحية الكوير

شفق نيوز/ قصف طيران التحالف الدولي، يوم الاثنين، انفاقا يتخذ منها داعش مخابئ له في ناحية الكوير بمحافظة نينوى بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحالف الدولي شن قصفا جويا على أنفاق لداعش بالقرب من منطقة الكشاف التابعة لناحية الكوير الواقعة جنوب شرق الموصل مركز محافظة نينوى".

وأشار إلى أن القصف يأتي بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود خلايا لتنظيم داعش هناك.

ولم يتضح على الفور فيما إذا كان القصف قد أوقع خسائر في صفوف التنظيم من عدمه.

ومنطقة الكشاف ذات طبيعة جغرافية وعرة تشكل بيئة مناسبة لمسلحي داعش للاختباء وشن هجمات انطلاقا منها.