التحالف الدولي يعلن سقوط قتيل بقصف اربيل وإصابة جندي امريكي

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي، مقتل شخص وسقوط جرحى خلال القصف الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر التحالف في بيان، "تقارير أولية عن نيران غير مباشرة استهدفت قوات التحالف في أربيل الليلة، حيث قُتل مقاول مدني، وأصيب 5 متعاقدين مدنيين وجرح جندي أمريكي".

https://twitter.com/OIRSpox/status/1361426147356073985

وفي وقت سابق من اليوم وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية عقب القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني فإن اللجنة ستكون مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كوردستان لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء اليوم الإثنين، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص.