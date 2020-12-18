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التحالف الدولي يعلن ردع 25 قياديا في داعش بالعراق وسوريا

Category: أمـن

Date: 2020-12-18T13:59:19+0000
التحالف الدولي يعلن ردع 25 قياديا في داعش بالعراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، يوم الجمعة، عن تنفيذ  53 عملية ضد التنظيم في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو في تغريده له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "شركاءنا في العراق وسوريا نفذوا في الأسابيع الثلاثة الماضية، 53 عملية ضد داعش، وإستطاعوا ردع 25 قياديًا في داعش و32 إرهابيًّا من إرتكاب أعمال إرهابية ضد المواطنين".

وينفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عمليات جوية مستمرة ضد أوكار تنظيم داعش في عدد من محافظات العراق، وكذلك في سوريا بهدف القضاء على التنظيم ومنعه من شن اية عمليات في البلدين.

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