التحالف الدولي يعلن تنفيذ أكثر من 300 عملية ضد تنظيم داعش بالعراق وسوريا في 2022
2022-12-29T13:55:40.000000Z
شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، تنفيذ 313 عملية عسكرية ضد التنظيم المتشدد في العراق وسوريا خلال العام 2022 الذي شارف على الانتهاء.
وقال التحالف في بيان نشره اليوم استعرض فيه نشاطاته وفعالياته في العام الحالي، إنه نفذ 108 عمليات مشتركة في سوريا، و191 عملية مشتركة في العراق.
وأضاف البيان أن أي جندي من القوات الأمريكية لم يسقط قتيلا في تلك العمليات.