التحالف الدولي يعلن تحطم طائرة مسيرة له جنوب كركوك

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، سقوط طائرة مسيرة له وتحطمها جنوب محافظة كركوك.

وقال التحالف في بيان اليوم، إن طائرة بدون طيار تابعة للتحالف ، تعرضت لدعم مباشر لعمليات قوات الأمن العراقية ، إلى عطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك.

ووفقا للبيان فإن قوى الأمن العراقية قامت بسرعة بتأمين موقع التحطم ، بينما قام أفراد خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكوم، ولم تقع إصابات ولا أضرار للبنية التحتية المدنية.