التحالف الدولي يعلن اعتقال قيادي بارز في "داعش" شرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، يوم الثلاثاء، عن القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" عبر إنزال جوي شرقي سوريا.

وقال التحالف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "شنت قوة تابعة للقيادة المركزية الامريكية بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في صباح يوم 18 شباط/ فبراير غارة بطائرة هليكوبتر شرقي سوريا".

وأضاف "تم القبض على مسؤول بارز في تنظيم داعش يدعى (بتار) المتورط في التخطيط لهجمات على مراكز الاحتجاز لعناصر داعش التي تحرسها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى تورطه بتصنيع العبوات الناسفة".

وأكد التحالف أنه "جرى التخطيط على نطاق واسع لهذه العملية لضمان نجاح تنفيذها"، مبينا انه "لم تسجل اي اصابة في طرف قوات سوريا الديمقراطية او القوات الامريكية او الجانب المدني".