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التحالف الدولي يسلّم القوات العراقية معدات بقيمة 10 ملايين دولار

Category: أمـن

Date: 2021-03-20T16:58:48+0000
التحالف الدولي يسلّم القوات العراقية معدات بقيمة 10 ملايين دولار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، تسليم قوات التحالف الدولي معدات عسكرية للقوات العراقية.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن المعدات عبارة عن أبراج مراقبة وكاميرات حرارية ومواد احتياطية ومواد كهربائية.

وأشار إلى أن هذه المعدات سوف تسهم في رفع قدرة وامكانية القوات الامنية، مشيرا إلى أن هذه المواد قد كلفت عشرة ملايين دولار مخصصة من صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش والذي خصصته وزارة الدفاع الامريكية وتشرف على تنفيذه الحكومة العراقية في عملية العزم الصلب المعركة التي أطلقت هذه التسمية لها ضد تنظيم داعش الارهابي.

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