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التحالف الدولي يسلّم البيشمركة أسلحة وذخائر بقيمة 3.8 ملايين دولار

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T08:43:57+0000
التحالف الدولي يسلّم البيشمركة أسلحة وذخائر بقيمة 3.8 ملايين دولار

شفق نيوز / سلّمت قوات التحالف الدولي في العراق، يوم السبت، قوات البشمركة في إقليم كوردستان، أسلحة وذخائر ومعدات بقيمة 3,784,751 ملايين دولار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "ذلك جاء بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة"، لافتاً إلى أن ذلك يأتي "لأجل مساعدة وزارة البيشمركة في جهودها بمحاربة داعش".

وأضاف أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية المخصصة لعملية العزم الصلب".

ويهدف البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب في التحالف الدولي، إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش.

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