التحالف الدولي يسلم الجيش العراقي معدات وذخائر بقيمة 10 ملايين دولار

شفق نيوز / سلّم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش في العراق، يوم الأربعاء، الجيش العراقي معدات عسكرية بقيمة 10 ملايين دولار.

وشملت المعدات التي تم تسليمها بحضور قيادة العمليات المشتركة والفرقة السابعة للجيش العراقي، وبإشراف العميد الركن حسن هادي، معدات عسكرية وذخيرة وعجلات تكتيكية ومستلزمات طبية، وفق مصدر بالتحالف أبلغ وكالة شفق نيوز.

وأوضح المصدر، أنّ "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية المخصصة لعملية العزم الصلب".

وأضاف أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".