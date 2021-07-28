سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التحالف الدولي يسلم الجيش العراقي معدات وذخائر بقيمة 10 ملايين دولار

Category: أمـن

Date: 2021-07-28T17:23:39+0000
التحالف الدولي يسلم الجيش العراقي معدات وذخائر بقيمة 10 ملايين دولار

شفق نيوز / سلّم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش في العراق، يوم الأربعاء، الجيش العراقي معدات عسكرية بقيمة 10 ملايين دولار.

وشملت المعدات التي تم تسليمها بحضور قيادة العمليات المشتركة والفرقة السابعة للجيش العراقي، وبإشراف العميد الركن حسن هادي، معدات عسكرية وذخيرة وعجلات تكتيكية ومستلزمات طبية، وفق مصدر بالتحالف أبلغ وكالة شفق نيوز.

وأوضح المصدر، أنّ "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية المخصصة لعملية العزم الصلب".

وأضاف أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

related

صور .. التحالف الدولي يزود القوات العراقية بمعدات عسكرية جديدة

Date: 2021-02-07 09:20:04
صور .. التحالف الدولي يزود القوات العراقية بمعدات عسكرية جديدة

اتفاق عسكري بين العراق وقوة دولية قد تملأ فراغ التحالف

Date: 2020-02-02 18:16:20
اتفاق عسكري بين العراق وقوة دولية قد تملأ فراغ التحالف

دعوة للتنسيق الثلاثي لتطهير "شريط النار" من داعش

Date: 2020-08-27 16:49:56
دعوة للتنسيق الثلاثي لتطهير "شريط النار" من داعش

في عين الأسد.. الجيش العراقي يتسلم أسلحة بـ200 ألف دولار من التحالف الدولي

Date: 2021-05-27 12:31:26
في عين الأسد.. الجيش العراقي يتسلم أسلحة بـ200 ألف دولار من التحالف الدولي

الجيش العراقي والبيشمركة يلاحقان الإرهاب بآلية جديدة

Date: 2020-10-14 13:00:18
الجيش العراقي والبيشمركة يلاحقان الإرهاب بآلية جديدة

التحالف الدولي يسلّم القوات العراقية معدات بقيمة 10 ملايين دولار

Date: 2021-03-20 16:58:48
التحالف الدولي يسلّم القوات العراقية معدات بقيمة 10 ملايين دولار

قوة عراقية تشتبك مع داعش بسلسلة جبال وتقتل 6 عناصر من التنظيم بمساعدة دولية

Date: 2019-08-20 13:48:46
قوة عراقية تشتبك مع داعش بسلسلة جبال وتقتل 6 عناصر من التنظيم بمساعدة دولية

بعد مكافحة الارهاب.. التحالف يسلم 83 عجلة للجيش العراقي

Date: 2021-05-01 19:13:59
بعد مكافحة الارهاب.. التحالف يسلم 83 عجلة للجيش العراقي