التحالف الدولي يسلم البيشمركة ذخيرة قيمتها تزيد عن 655 الف دولار..صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني العراقي، يوم الخميس، بأن التحالف الدولي سلم قوات البيشمركة ذخيرة بقيمة اكثر من 655 الف دولار.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوات التحالف سلمت ذخيرة الى قوات البيشمركة بقيمة اكثر من 655,384 الف دولار ونصف دولار أمريكي، مبينة أن التسليم تم بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة.

وأشار البيان إلى أنّ هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، مؤكداً أنها جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014.