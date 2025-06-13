التحالف الدولي يسقط طائرة مسيرة حلقت قرب قاعدة عين الأسد غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الجمعة، بإسقاط طائرة مسيرة حلقت بالقرب من قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية لقوات التحالف الدولي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار".

وأضاف أن "الطائرة مجهولة المصدر ويجري التعرف عليها من خلال الفحص الجنائي".

يأتي ذلك بالتزامن مع هجمات صاروخية نفذتها إسرائيل ضد قواعد عسكرية وقيادات أمنية رفيعة المستوى في إيران فجر، وما زالت الهجمات متواصلة حتى ساعة كتابة هذا الخبر.