سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التحالف الدولي يزود القوات الأمنية العراقية بمعدات جديدة (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-03-19T13:49:00+0000
التحالف الدولي يزود القوات الأمنية العراقية بمعدات جديدة (صور)

شفق نيوز/ أعلن قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب CJTFOIR يوم الجمعة منحها القوات الأمنية العراقية معدات عدد من الأبراج والكاميرات الحرارية ومواد احتياطية ومولدات كهربائية.  

وقالت القوة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب. 

ويهدف البرنامج والذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب إلى دعم الحكومة العراقية في حربه ضد داعش.

related

حقوق الانسان تعلن مقتل واصابة قرابة 1200 متظاهر في اربعة ايام في العراق

Date: 2019-11-08 16:49:55
حقوق الانسان تعلن مقتل واصابة قرابة 1200 متظاهر في اربعة ايام في العراق

بعملية مشتركة التحالف الدولي يعالج 37 هدفا لداعش بمنطقة في العراق

Date: 2019-09-10 14:20:35
بعملية مشتركة التحالف الدولي يعالج 37 هدفا لداعش بمنطقة في العراق

التحالف الدولي يؤكد استمراره بالعراق ويحدد اماكن تواجد داعش

Date: 2020-03-12 07:01:29
التحالف الدولي يؤكد استمراره بالعراق ويحدد اماكن تواجد داعش

السلطات العراقية تعلن قتل 8 عناصر من داعش وضبط عملة امريكية وسورية بحوزتهم

Date: 2019-07-15 14:13:50
السلطات العراقية تعلن قتل 8 عناصر من داعش وضبط عملة امريكية وسورية بحوزتهم

وكالة: 14 قتيلا حصيلة تظاهرات السبت في العراق

Date: 2019-10-05 21:00:13
وكالة: 14 قتيلا حصيلة تظاهرات السبت في العراق

التحالف الدولي يعلن ردع 25 قياديا في داعش بالعراق وسوريا

Date: 2020-12-18 13:59:19
التحالف الدولي يعلن ردع 25 قياديا في داعش بالعراق وسوريا

تأكيدا لما نشرته شفق نيوز .. التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية جديدة بالعراق

Date: 2020-04-04 12:40:21
تأكيدا لما نشرته شفق نيوز .. التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية جديدة بالعراق

جريحان من الامن بتفجير بكركوك .. وما صحة انتحار امرأتين في الموصل؟

Date: 2020-04-21 07:25:58
جريحان من الامن بتفجير بكركوك .. وما صحة انتحار امرأتين في الموصل؟