التحالف الدولي يزود القوات الأمنية العراقية بمعدات جديدة (صور)

شفق نيوز/ أعلن قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب CJTFOIR يوم الجمعة منحها القوات الأمنية العراقية معدات عدد من الأبراج والكاميرات الحرارية ومواد احتياطية ومولدات كهربائية.

وقالت القوة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب.

ويهدف البرنامج والذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب إلى دعم الحكومة العراقية في حربه ضد داعش.